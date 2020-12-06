Мирча Луческу заинтересован в подписании защитника Галатасарая Маркао, сообщает bursahakimiyet. Тренер Динамо получил отчет о 24-летнем бразильце и настаивает на трансфере игрока.

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По информации источника, киевляне летом уже пыталась приобрести Маркао, но турецкий клуб требовал за своего таланта около 15 млн евро, что не устроило боссов "бело-синих". Галатасарай стремится сохранить бразильца до конца сезона, а уже потом рассматривать предложения.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Маркао провел 11 матчей.

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