Генеральний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вивчає бразильського оборонця Шахтаря, а представники "Старої синьйори" будуть присутніми на матчі "гірників" з Інтером.

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За інформацією Calciomercato, Ювентус очікує, що донецький клуб вимагатиме близько 20 млн євро та спробує здійснити трансфер влітку 2021 року. Також повідомляється, що у туринському клубі переконані, що витрати на перехід Додо будуть виправданими, оскільки "б'янконері" мають на цю позицію 29-річного Даніло та 32-річного Кударадо.

До слова, бразилець провів 16 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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