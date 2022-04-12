"Как и многие украинцы, я проснулся от взрывов – мы живем неподалеку от аэропорта Жуляны, и туда, кажется, что-то прилетело. В зале вынесло ручку от балконной двери, забежала старшая дочь и со слезами спросила: "Папа, на нас напали?" Это был самый худший день в моей жизни.

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Вечером, 23-го, мы с женой приготовили вещи для детей, чтобы с утра не тратить на это время. Я собирался отвезти их в сад и школу, а к 10:30 у нас был сбор на базе. Помню, жена вытащила мясо из морозилки – утром хотела приготовить суп на обед. Помню, что ей не спалось. Понятно, что у нее уже девятый месяц беременности, но она мне сказала: "Серый, мне как-то тревожно".

Я уснул, но все эти дни перед войной, конечно, читал новости, следил за ситуацией. Переживал. Особенно после того, как этот варвар сделал свое мерзкое заявление со злобным лицом. Это было, кажется, за несколько дней до нападения", – поделился Сидорчук в интервью Команда№1.

Напомним, начался 48-й день нападения россиян на Украину. Захватчики планировали захватить нас через несколько дней, однако хорошо получили от ВСУ.

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