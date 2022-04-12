"Як і багато українців, я прокинувся від вибухів — ми живемо неподалік аеропорту Жуляни, і туди, здається, щось прилетіло. У залі винесло ручку від балконних дверей, забігла старша дочка і зі сльозами спитала: "Тату, на нас напали?" Це був найгірший день у моєму житті.

"Путін, йди на*уй": Сидорчук зізнався, як Польща підтримує Україну у війні з росіянами

Увечері, 23-го, ми з дружиною приготували речі для дітей, щоби зранку не витрачати на цей час. Я збирався відвезти їх до садка та школи, а на 10:30 у нас був збір на базі. Пам'ятаю, дружина дістала м'ясо з морозилки – вранці хотіла приготувати суп на обід. Пам'ятаю, що їй не спалося. Зрозуміло, що вона вже мала дев'ятий місяць вагітності, але вона мені сказала: "Сірий, мені якось тривожно".

Я заснув, але всі ці дні перед війною, звичайно, читав новини, стежив за ситуацією. Переживав. Особливо після того, як цей варвар зробив свою мерзенну заяву зі злісним обличчям. Це було, здається, за кілька днів до нападу", – поділився Сидорчук у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, розпочався 48-й день нападу росіян на Україну. Загарбники планували захопити нас за кілька днів, однак добряче отримали від ЗСУ.

Росія напала на Україну: адвокат росіян Леоненко звільнений, син Бекхема дає весільні гроші на битву з рашизмом (LIVE)