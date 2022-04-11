"Все мы были в шоке от того приема, которое нам уже устроили поляки. С первых минут пребывания на польской земле мы увидели огромное количество украинской символики. Флаги нашей страны расположены везде – на транспорте, постройках, в окнах простых жителей Варшавы.

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Билборды содержат слова поддержки и направлены на осуждение действий агрессора. Самые распространенные из них: "Путин, иди на*уй". Война действительно показала, кто нам сейчас друг, а кто просто многое говорит и мало что делает", – рассказал Сидорчук в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо уже завтра сыграет с польской Легией в рамках благотворительного поединка, начало встречи в 21:30.

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