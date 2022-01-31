Фамилия Сульшер до сих пор имеет прямое отношение к нынешнему МЮ.

Уле Гуннара Сульшера уволили с должности тренера мужской команды еще в ноябре прошлого года, но его дочь Карна остается в женской.

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Вчера 19-летняя норвежка впервые попала в заявку основной команды "красных дьяволиц". Манчестер Юнайтед встречался с Бриджевотером в рамках женского Кубка Англии. Нападающая Карна Сульшер появилась во втором тайме, когда ее команда уже вела со счетом 2:0 (так и закончили).

Заметим, что Уле Гуннар и его супруга Силье смотрели за дебютом дочери прямо с трибун. Это был исторический момент для всего Манчестер Юнайтед, ведь никогда отец и дочь не надевали футболку клуба.

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