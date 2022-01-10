Главный тренер Порту Сержиу Консейсау сделал ставку на своего отпрыска и не прогадал.

19-летний нападающий Порту Франсишку Консейсау голом на последних минутах вырвал победу в матче с Эшторилом (3:2), где его команда по ходу встречи уступала (0:2).

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Франсишку является сыном главного тренера "драконов" Сержиу Консейсау. Именно к отцу побежал молодой форвард, чтобы отпраздновать свой дебютный гол в португальском первенстве за первую команду. Наставник выпустил молодого форварда на 87-й минуте, а тот уже на 89-й принес команде важные 3 очка.

Плотность на вершине таблицы чемпионата Португалии очень высока. Франсишку своим голом сохранил лидерство Порту на расстоянии 4 очка.

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