Уле Гуннара Сульшера звільнили з посади тренера чоловічої команди ще у листопаді минулого року, але його донька Карна залишається в жіночій.

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Вчора 19-річна норвежка вперше потрапила до заявки основної команди "червоних дияволиць". Манчестер Юнайтед зустрічався з Бріджвотером в рамках жіночого Кубка Англії. Нападниця Карна Сульшер з'явилася у другому таймі, коли її команда вже вела з рахунком 2:0 ( так і закінчили).

Зауважимо, що Уле Гуннар та його дружина Сіл'є дивилися за дебютом доньки прямо з трибун. Це був історичний момент для всього Манчестер Юнайтед, адже ще ніколи батько та донька не одягали футболку клубу.

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