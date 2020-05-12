Дочь Малиновского впервые приехала с отцом на тренировку – фото дня от супруги игрока сборной Украины

Руслан Малиновский, как и другие футболисты Аталанты, возобновил тренировки. На сегодняшнее занятие украинец прибыл в прекрасной компании.

Полузащитник сборной Украины приехал на сегодняшнее занятие Аталанты в компании жены и дочери Оливии. Для девочки, которая родилась в ноябре 2019 года, это первый поход на тренировку отца. Об этом написала супруга хавбека Роксана Малиновская в Instagram.

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Напомним, в текущем сезоне, который для 27-летнего украинца является дебютным в Италии после перехода из Генка, Малиновский провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 3 ассиста. Недавно появились слухи, что Русланом интересуются Фиорентина и Вест Хэм, которые готовы подписать полузащитника в летнее трансферное окно.

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