Донька Маліновського вперше приїхала з батьком на тренування – фото дня від дружини гравця збірної України

Руслан Маліновський, як і інші футболісти Аталанти, відновив тренування. На сьогоднішнє заняття українець прибув у прекрасній компанії.

Півзахисник збірної України приїхав на сьогоднішнє заняття Аталанти в компанії дружини та доньки Олівії. Для дівчинки, яка народилася в листопаді 2019 року, це перший похід на тренування батька. Про це написала дружина хавбека Роксана Маліновська в Instagram.

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Нагадаємо, в поточному сезоні, який для 27-річного українця є дебютним в Італії після переходу з Генка, Маліновський провів 31 матч, забив 5 голів та віддав 3 асисти. Нещодавно з'явилися чутки, що Русланом цікавляться Фіорентина та Вест Хем, які готові підписати півзахисника в літнє трансферне вікно.

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