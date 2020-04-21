Малиновский может воссоединиться с Ярмоленко – Вест Хэм готов составить конкуренцию Фиорентине

Вест Хэм рассматривает кандидатуру Руслана Малиновского как один из вариантов усиления центрального звена.

Фиорентина получила серьезного оппонента в борьбе за хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Интерес к 26-летнему украинцу проявляет лондонский Вест Хэм, за который выступает другой лидер сборной Украины – Андрей Ярмоленко.

Малиновский подтвердил интерес Фиорентины

Вполне возможно, что "фиалки" выбудут из гонки за Малиновским, поскольку итальянские СМИ оценивают трансфер в 20 млн евро. Эта сумма является достаточно серьезной для клуба из Флоренции, который в случае подписания украинца не сможет осуществить некоторые другие запланированные трансферы. Если 26-летний Руслан выберет Вест Хэм, то Фиорентина попытается договориться с Интером о переходе Раджи Наингголана, который на правах аренды выступает за Кальяри. Об этом сообщает Sportal.it.

К слову, недавно сам Малиновский подтвердил, что Фиорентина интересовалась им прошлым летом. В то же время, полузащитник сборной Украины уверял, что счастлив в Бергамо и не планирует менять клуб.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте прошлым летом из Генка, подписав контракт на 5 лет. В сезоне 2019/20 полузащитник сборной Украины провел 31 матч, забил 5 гол и трижды ассистировал партнерам.

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