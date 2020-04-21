toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Малиновский может воссоединиться с Ярмоленко – Вест Хэм готов составить конкуренцию Фиорентине

16:16 149 Читати українською
Малиновский может воссоединиться с Ярмоленко – Вест Хэм готов составить конкуренцию Фиорентине
Малиновский и Зинченко встретятся в АПЛ? / УАФ

Вест Хэм рассматривает кандидатуру Руслана Малиновского как один из вариантов усиления центрального звена.

Фиорентина получила серьезного оппонента в борьбе за хавбека Аталанты Руслана Малиновского. Интерес к 26-летнему украинцу проявляет лондонский Вест Хэм, за который выступает другой лидер сборной Украины – Андрей Ярмоленко.

Малиновский подтвердил интерес Фиорентины

Вполне возможно, что "фиалки" выбудут из гонки за Малиновским, поскольку итальянские СМИ оценивают трансфер в 20 млн евро. Эта сумма является достаточно серьезной для клуба из Флоренции, который в случае подписания украинца не сможет осуществить некоторые другие запланированные трансферы. Если 26-летний Руслан выберет Вест Хэм, то Фиорентина попытается договориться с Интером о переходе Раджи Наингголана, который на правах аренды выступает за Кальяри. Об этом сообщает Sportal.it.

К слову, недавно сам Малиновский подтвердил, что Фиорентина интересовалась им прошлым летом. В то же время, полузащитник сборной Украины уверял, что счастлив в Бергамо и не планирует менять клуб.

Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте прошлым летом из Генка, подписав контракт на 5 лет. В сезоне 2019/20 полузащитник сборной Украины провел 31 матч, забил 5 гол и трижды ассистировал партнерам.

"Маліновський має 3 нетривіальні якості": українець та екс-зірка УПЛ стануть героями фіналу Серії А – версія LGdS

blog_ava
Спортдиректор Ганзы Лютый оценил перспективы Динамо и Шахтера в Бундеслиге
00:15
579
Теги
Италия Главное Трансферы Чемпионата Англии Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Англия Сборная Украины Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Раджа Наингголан Раджа Наингголан Руслан Малиновский Руслан Малиновский Фиорентина Фиорентина Вест Хэм Вест Хэм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
9
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук