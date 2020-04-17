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"Маліновський має 3 нетривіальні якості": чим українець затьмарив Роналду – італійський ЗМІ про героїв фіналу Серії А

17:20 1686 Читать на русском
"Маліновський має 3 нетривіальні якості": чим українець затьмарив Роналду – італійський ЗМІ про героїв фіналу Серії А
Руслан Маліновський має запалити Італію ще в сезоні 2019/20
Тарас Котів Тарас Котів

La Gazzetta dello Sport у свіжому випуску пише про 7 неочевидних героїв після відновлення Серії А 2019/20. Руслан Маліновський потрапив у цей прогноз авторитетного італійського ЗМІ.

Хоч Маліновський досі не впевнений, чи відновиться Серія А, місцева преса живе найближчим майбутнім. Крім Роналду, Лукаку та звичних підозрюваних, є ще 7 людей, від яких не всі чекають неприємностей. Ці гравці можуть мати вирішальне значення у фіналі поточного сезону. Кріштіану був вирішальним з моменту свого народження, а Дибала винаходить нові дива. Мілінковіч-Савіч покарав Інтер та Ювентус переможними голами (завдяки ним Лаціо відстає від Юве лише на 1 бал), а Іммобіле залишається найкращим бомбардиром сезону з відривом у 6 голів від Роналду.

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Лукаку та Лаутаро склали дует, рівносильний маєтку, для Конте (28 голів на двох, плюс 3 асисти, це 63% від усіх голів Інтера). Сапату, Гомеса та Ілічіча тепер впізнають усюди. Джеко – це голи і тотем Роми. Інсіньє – душа Наполі, а Мертенс став справжнім неаполітанцем. Ібрагімовіч та Ребіч принесли сенс Мілану. Коли, як і де відбудеться перезапуск Серії А, не знає ніхто. Відомі тільки різні революційні деталі плану, але не все залежить від людей футболу. Крім названих футболістів, які точно будуть героями останніх турів, є ще ті аси, хто часто залишався в тіні головних зірок.

Скажімо, в Ювентусі LGdS бачить таким Аарона Ремзі. Як би не феєрили Роналду з Дибалою, "Стара Синьйора" залишається найбільш вразливою за роки. Проблеми в захисті – не єдиний клопіт. Виправити недостатню креативність середньої лінії мав би екс-хавбек Арсенала. Саме Ремзі в останніх двох матчах до перерви приніс важкі 6 очок. Аарон починав їх у старті, а завершив 2+1 за системою гол плюс пас. Окрім валлійця та П'яніча (по 3 забиті м'ячі), жоден півзахисник Ювентуса не відзначився в лізі. Ремзі приносить Саррі голи, яких наставник так шукав у середині. Якщо валлієць продовжить рости, то разом з режисером гри (Бетанкуром) у центрі поля та іншим крайнім центрхавом Матюїді зможе підтримати Роналду, а туринці зміцніють ще більше.

Героєм Мілана має стати Хакан Чалкахонглу, У Лаціо таким тіньовим лідером має стати Хоакін Корреа. Відтягнутому форварду збірної Аргентини відводять навіть більшу роль, ніж головному творцю успіхів римлян Сімоне Індзгагі. Туз у рукаві тренера матиме підтримку від перевіреного постачальника Луїса Альберто. Колишній найкращий бомбардир чемпіонату України Генріх Мхітарян повинен стати вирішальним у Ромі.

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Екс-хавбек Шахтаря за 813 хвилин у Серії А встиг забити 6 м'ячів і віддати 3 асисти, загалом створивши 15 гольових моментів. Це інтенсивність, якою мало хто може похвалитися в першості Італії. Підводять тільки травми і клятий коронавірус – перед зупинкою сезону Мікі забив 2 голи, віддав 2 результативні паси за два тури. Вірменин навіть екс-форварда Дніпра Калініча змушує забивати. Не те що Джеко – для боснійця мати таких постачальників палива, як Мхітарян і Пеллегріні (другий асистент сезону, 8 передач), ніби похід у луна-парк.

Нам же найбільше приємно, що автор Луїджі Гарландо виділяє в Аталанті гравця збірної України. "Український снайпер", як його нарекли бергамаски, стане уособленням школи команди Гасперіні. Ніхто в Італії не забиває більше після виходів з лави запасних, як "Богиня" (14). Хоча лідером тут є Луїс Мурієль, який відзначився 7 разів, не виходячи у старті, Gazzetta ставить на іншого джокера. Серія А розглядає рішення збільшити кількість замін з 3 до 5 через форс-мажорні обставини – доведеться грати по 2-3 матчі за тиждень, щоб завершити сезон.

За таких обставин на сцену виходить екс-півзахисник Зорі, який повинен стати справжнім козирем у рукаві Гасперіні на фінальні гонки: "Руслан Маліновський має три нетривіальні якості. Він завжди входить у гру з ентузіазмом новачка. Не помиляється у ставленні. По-друге, володіє потужними ногами і різким ривком. У контексті втоми команд це може завдати великої шкоди. По-третє відмінно бачить ворота і часто дістається до них потужним ударом. Ідеал для збалансування матчу, особливо на фінальний відрізок".

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