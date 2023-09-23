Немецкий портал будет популяризировать украинскую Премьер-лигу за рубежом.

Футбольная медиа-компания OneFootball со штаб-квартирой в Берлине заключила соглашение с УПЛ ТВ, сообщает Zorya Londonsk.

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Портал будет транслировать матчи 11 украинских клубов на своем сайте и в приложении. В Украине просмотр будет недоступен.

У пользователей также будет возможность приобрести просмотр одной игры – стоимость такого удовольствия составит 2 евро/доллара/фунты. Обзор матчей будет доступен бесплатно.

Напомним, после внеочередной встречи владельцев клубов УПЛ президент Вереса Иван Надеин заявлял о желании пригласить на украинский футбольный рынок крупных вещателей, опираясь на опыт Польши, которая продает трансляции Экстраклясы французскому Canal+.

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