Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, про що домовлялись футбольні олігархи на позачерговій зустрічі.

"Немає захвату від співпраці з MEGOGO. Зараз ідея така – перед наступним сезоном хочуть віддати всі права одному каналу. Я так розумію, загальнодоступному.

OneFootball уклав угоду з УПЛ ТБ щодо трансляції матчів чемпіонату України

Концепція така: якщо війна закінчиться – робимо безкоштовну демоверсію. Потім, якщо йде нормально, переводимо на платну. Якщо війна не закінчується – до кінця війни безкоштовне телебачення. З тих 9 власників клубів УПЛ більшість проголосувала за", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, спонтанну зустріч власників клубів УПЛ ініціювали Іван Надєїн та Геннадій Буткевич – президенти Вереса і Полісся. Окрім питання телепулу обговорювалась також майбутня реформа суддівства і методи впливу на арбітрів – від підняття гонорарів до рейтингу та проходження детектора брехні.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ