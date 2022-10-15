Колишній головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков в розпачі від результатів київського клубу.

"Шановний Мірча Луческу! Доки Динамо нас так болісно розчаровуватиме? Що відбувається?

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Я розумію, що Ренн – суперник непростий, і не знаю, як із ними зіграв би нинішній Шахтар. Але, чорт забирай, Динамо з чотирьох матчів програло чотири, нехай і мінімально", – сказав Франков в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Динамо у 4-му турі групового етапу Ліги Європи вдруге поступилось Ренну і втратило шанси продовжити участь у турнірі.

Кияни зможуть реабілітуватись в очах уболівальників уже в неділю, 16 жовтня, в матчі з Шахтарем у рамках 7-го туру УПЛ. Поєдинок відбудеться на Арені Львів о 17:00.

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