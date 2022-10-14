"Я слухаю Луческу, футболістів Динамо – всі розповідають, що їм важко. Я розумію що таке втома, Динамо готувалося з липня місяця і тримати форму дуже важко. Але втома не може тривати з першої хвилини гри. Просто на злості, суперкомпенсації, на внутрішніх резервах можна показати хоча б 15 хвилин такого футболу, щоб всі повірили, що Динамо може грати у футбол.

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З першої хвилини команда виглядає втомленою. У футболістів має прокинутись внутрішня гордість за себе, має бути елементарна повага до себе, повага до глядачів. Треба віддатися повністю, щоб всі сказали: "Ось це – Динамо". Можна програти, але програти по-різному. В Динамо складна логістика. Футболісти чули сирени та вибухи у Львові, у них був стрес. Але має бути якась злість.

Динамо з Ренном не грало у футбол, а мучилось. У футболістів немає іскорки, амбіцій, злості. Я не розумію, як може бути, що вилетів Шапаренко і немає кому зіграти. Люди сидять роками в команді та не можуть зіграти? Можна продемонструвати швидкий, динамічний, агресивний футбол? Я думав за паузу на збірні команда перегляне своє ставлення, але нічого не змінилось. Я не знаю чи Динамо вже на дні, але далі важкий матч проти Шахтаря", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, напередодні Динамо програло свій четвертий матч у Лізі Європи і втратило шанси продовжити участь у турнірі. Вже у неділю, 16 жовтня, кияни зіграють з Шахтарем у чемпіонату України в рамках 7-го туру УПЛ. Матч відбудеться на Арені Львів о 17:00.

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