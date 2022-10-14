"Я слушаю Луческу, футболистов Динамо – все рассказывают, что им тяжело. Я понимаю что такое усталость, Динамо готовилось с июля месяца и держать форму очень тяжело. Но усталость не может продолжаться с первой минуты игры. Просто на злобе, суперкомпенсации, на внутренних резервах можно показать хотя бы 15 минут такого футбола, чтобы все поверили, что Динамо может играть в футбол.

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С первой минуты команда выглядит уставшей. У футболистов должна проснуться внутренняя гордость за себя, должно быть элементарное уважение к себе, уважение к зрителям. Надо отдаться полностью, чтобы все сказали: "Вот это – Динамо". Можно проиграть, но проиграть по-разному. У Динамо сложная логистика. Футболисты слышали сирены и взрывы во Львове, у них был стресс. Но должна быть какая-то злость.

Динамо с Ренном не играло в футбол, а мучилось. У футболистов нет искорки, амбиций, злобы. Я не понимаю, как может быть, что вылетел Шапаренко и некому сыграть. Люди сидят годами в команде и не могут сыграть? Можно продемонстрировать быстрый, динамичный, агрессивный футбол? Я думал что во время паузы на игры сборных команда пересмотрит свое отношение, но ничего не изменилось. Я не знаю на дне ли уже Динамо, но дальше тяжелый матч против Шахтера", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, накануне Динамо проиграло свой четвертый матч в Лиге Европы и потеряло шансы продолжить участие в турнире. Уже в воскресенье, 16 октября, киевляне сыграют с Шахтером в чемпионате Украины в рамках 7-го тура УПЛ. Матч пройдет на Арене Львов в 17:00.

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