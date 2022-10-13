Команда Луческу все еще без очков на групповом этапе ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Французы не проигрывали вот уже 9 поединков во всех турнирах. Киевляне минимально уступили в каждой встрече первого круга Лиги Европы. В то же время в УПЛ вышли на 3-матчевую победную серию, причем без пропущенных мячей. Соперник был откровенно лучше по игре во Франции, однако вырвать победу помогла лишь ошибка Попова. Украинцам отступать было дальше некуда.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Французы снова поинтереснее начали. Забарный заблокировал удар Калимуэндо уже на 3 минуте. Далее 17-летний Дезире Дуэ, который после двух голов с замены заслужил право выйти в основе, первым побеспокоил Нещерета. Еще один выстрел Калимуэндо также парировал 20-летний третий вратарь Динамо. Дебютная попытка киевлян на 11 минуте. Цыганков очень долго готовил удар, защитник выставил блок – Манданда в рамке даже не вспотел. Гармаш и Дубинчак страдают от жесткости номинальных гостей. Левый защитник киевлян получил болезненный удар в колено. Интересно, что именно в его зоне Ренн создает основную опасность. Бурижо опасно крутил в дальний нижний угол – не попал.

Динамо – Ренн: видео гола и обзор матча Лиги Европы

Гармаш on fire. Мощный удар Дениса метров с 35 доставил хлопот опытному вратарю Ренна. Еще и Беседину наступают на ногу. Фестиваль грубости от французов. Вроде бы и без лишней агрессии, но соперники постоянно не успевают сыграть в мяч, поэтому достается динамовцам. Неудивительно, что первую желтую карточку получают бретонцы. Капитан команды (Бурижо) подкатился под Буяльского. Динамо значительно лучше, чем в предыдущей встрече Лиги Европы, навязывает борьбу. В центре внимания Гармаш, который с переменным успехом выигрывает свои дуэли на левом фланге, где вынужден сегодня играть. Также Денис оказывается по центру в момент атак. Довольно хаотично, но неприятно для соперника.

Сериями бьют гости. Калимуэндо вновь выводят в штрафную, но наиболее инфарктным выглядело подключение левого защитника Мелинга, который после простой стеночки воспользовался дырой в центре перед периметром и пробил с минимальным промахом. Цыганков и Сидорчук упустили возможности пробить в массированной атаке. Соперник на мгновение быстрее реагирует. Мелинг слишком уж часто проникает во владения Нещерета. Датский фулбек даже заигрывается иногда, а в другом эпизоде Гармаш подчищает. В целом командная подстраховка Динамо работает намного лучше, чем было в гостях. Гармаш рискованно добегал до Калимуэндо, но французский форвард пенальти не выпросил. Бурижо с рикошетом от ноги Шепелева едва не застал врасплох голкипера киевлян.

Беседин также до поры до времени импонировал силовой борьбой. "Красно-черные" сами привыкли играть на грани фола, а сегодня получают более контактный футбол. Неделю назад Динамо было слишком мягкотелое. Беседин тоже моментами не успевает сыграть чисто. Желтая карточка за то, что ударил соперника по ноге. Неплохая атака Динамо на 3 компенсированной к первому тайму. Забарный обыграл оппонента в центре и отдал. Цыганков прошел Мелинга и прострелил. А там Беседин и еще несколько игроков обеих команд пролетели мимо мяча, Дубинчаку же этот пас пошел в спину. По ударам до перерыва 4:7. Динамо наиграло лишь на 0,1 ожидаемого гола, качество моментов Ренна ненамного больше (0,4 xG). Равная игра, где Киев проявляет добротный характер. Для того, чтобы забить, этого мало. Но хватает, чтобы не слишком паниковать у своих ворот, а дальше надо получше ловить свой момент.

Ну, если столь бездушно защищаться на стандартах, о положительном результате не может быть и речи. Сирота просто остановился на подаче углового, хотя стартовал вместе с Ву. Защитник Ренна без помех расстрелял Нещерета. Мелинг показывает мастер-класс Дубинчаку с Тымчиком. Устоял на фланге, хотя уже падал на газон, а затем продолжил атаку пасом, еще и отыграв парочку соперников. Другой центрбек пробивает из пределов вратарской после углового. Теат спокойно отыграл Сидорчука и пробил. Еще одну подачу стандарта замыкает все тот же 5 номер Ренна. Очень похоже, что Динамо посыпалось после раннего пропущенного мяча на старте второго тайма.

Ренну удалось заставить киевлян раскрываться. У команды Луческу после перерыва больше владения, но ниже процент точности передач и слишком много простых потерь. На 67 минуте тройная замена. На поле вышли Ванат, Кабаев и Вивчаренко. Ушли отдыхать Беседин, Гармаш и Дубинчак. Андриевский на 70-й заменил Шепелева. Манданда обыграл Ваната в своей штрафной. Символ матча. Вратарь фактически отпустил мяч, но динамовец настолько сломя голову летел на него, что пробежал дальше и не смог наказать. Караваев вместо Тымчика на последние минут 15. Последний мгновенно выслушал критику Луческу, виновато скривил уставшее лицо и пошел отдыхать.

У Динамо ни одного удара за весь второй тайм. А вот 20-летний Сулемана спокойно крутит в дальний верхний из пределов штрафной. Прощает, однако на самом деле все очень печально. Отрыв между командами колоссальный. По ударам после перерыва 0:8. Теат также забил бы, если бы не выход Нещерета далеко из ворот. Молодой голкипер устал ждать подмоги от защитников на стандартах. Ужасающая пассивность обороны в борьбе, а впереди одни офсайды. Уже в компенсированное время Буяльского таки вывели на первый киевский удар во 2 тайме (отмечаем рывок Вивчаренко и обыгрыш с Ванатом, крошечные радости). Защитники спокойно заблокировали.

Ванат заварил потасовку грубым фолом против Теата на желтую. Наконец-то удар с намеком на приличие. На 90+7 минуте Караваев пробивал с лёта после выноса на угловом. Киев вполне заслужил очередное еврокубковое поражение. Французы и турки решили все свои вопросы, остается лишь борьба за 1 место. Динамо – 0 очков. Ренн, как и Фенербахче, набирает 10 баллов. Спустя 2 недели решающий бой против АЕКа. Если киевляне победят, догонят киприотов и будут претендовать на 3 место, что дает право сыграть в стыковых матчах Лиги конференций.