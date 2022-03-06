"В целом ситуация простая – мы свободная страна под ударом. Они убивают наш мир, нашу нацию. В эти дни на моей Родине, в Украине – все мои братья. Когда я ежедневно вижу, как кто-то умирает, то словно умирает доля меня. Я вижу, насколько они едины и как они борются. Мне очень трудно об этом говорить.

"Нация зомбированных патологических трусов совсем скоро начнет перегрызать друг другу горло": Зозуля ждет крах России

Мне не хотелось бы рассказывать, как я увозил свою жену оттуда. Все в Украине находятся в тяжелом положении. Сейчас как никогда я горжусь тем, что я из Украины. Люди едины. Я каждый день посылаю все свои силы, свои мысли тем, кто остался защищать свою страну, нашу землю. Я молюсь Богу о всех этих семьях и горжусь тем, что я украинец.

Моя жена здесь, но моя семья остается там, она защищает мою страну. Мой отец, моя мать, мой брат, семья моей жены. Все там, они не хотят уезжать, а хотят защищать нашу страну. Усилия моих земляков дают мне силы продолжать здесь. Для меня все украинцы – герои. Кто стоит за свободу, за мир – тот мой брат. Нужно остановить войну", – заявил Чигринский в комментарии Sport24.

Россия напала на Украину: предатель из-за поребрика подал голос, оккупанты обстреляли жилье футболиста (LIVE)