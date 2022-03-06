"Загалом ситуація проста – ми вільна країна під ударом. Вони вбивають наш мир, нашу націю. У ці дні на моїй Батьківщині, в Україні – всі мої брати. Коли я щодня бачу, як хтось помирає, то наче помирає частка мене. Я бачу, наскільки вони є єдиними і як вони борються. Мені дуже важко про це говорити.

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Мені не хотілося б розповідати, як я забирав свою дружину звідти. Усі в Україні перебувають у важкому становищі. Зараз як ніколи я пишаюся тим, що я з України. Люди єдині. Я щодня посилаю всі свої сили, свої думки тим, хто залишився захищати свою країну, нашу землю. Я молюся Богу за всі ці сім'ї та пишаюся тим, що я українець.

Моя дружина тут, але моя сім'я залишається там, вона захищає мою країну. Мій батько, моя мати, мій брат, сім'я моєї дружини. Усі там, вони не хочуть їхати, а хочуть захищати нашу країну. Зусилля моїх земляків дають мені сили продовжувати тут. Для мене всі українці – герої. Хто стоїть за волю, за мир – той мій брат. Потрібно зупинити війну", – заявив Чигринський у коментарі Sport24.

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