"Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників. Ми нарешті подолали всі бюрократичні труднощі і відправили 2 карети з подарунками на Київщину і Харківщину. Працюємо 24/7 над наступними поставками.

Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника – жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і підтримують свою країну, і, звісно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям в найзапекліших боях.

"Росія – країна-агресор, а Путін – воєнний злочинець": Ахметов підтвердив, що розірвав усі зв'язки з окупантами

Серце розривається за знищені рашистськими загарбниками міста, скалічені долі і смерті українців, яких надто багато… Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться грьобаним оркам в 100-кратному розмірі. Зворотній відлік їхнього кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни.

Мочіть, братики, цих рашистських виб**дків, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини. Перемога вже близько. P.S. Дякую усім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку", – написав Зозуля у Facebook.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)