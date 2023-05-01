"Довбик? В нем есть всё – он умеет играть головой, техника есть. Но не радует то, что все голы в основном с пенальти. Кого-то хочет обогнать, ну ладно, Мхитаряна обгонит. А дальше что? Потом куда-то поедет, а вот где-то там потом надо будет забивать. А что с этим потом будем делать?

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Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать? Я делаю выводы из моментов, если ты здесь не можешь забить, в такой расслабленной обстановке. А когда тебе сто тысяч кричат, там еще больше будет волнение для него. Он еще сырой и многому его надо учить.

А кто его учит – наверняка никто, и вот это как раз печально. Ему Селезнев когда-то подсказал как бить пенальти, классные учения, далеко пойдешь, Довбик! Хотя я ему желаю всего хорошего, но ему нужен учитель", – сказал Леоненко в своем Telegram-каналі.

К слову, Довбик сейчас является лучшим бомбардиром УПЛ, забив 20 голов в 22 матчах сезона 2022/23.

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