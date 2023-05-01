"У ньому є все – він уміє грати головою, техніка є. Але не тішить те, що всі голи здебільшого з пенальті. Когось хоче обігнати, ну гаразд, Мхітаряна обжене. А далі що? Потім кудись поїде, а от десь там потім треба буде забивати. А що з цим потім робитимемо?

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Для мене Довбик ще сирий. Куди йому їхати? Я роблю висновки з моментів, якщо ти тут не можеш забити, в такій розслабленій обстановці. А коли тобі сто тисяч кричать, там ще більше буде хвилювання для нього. Він ще сирий і багато чого його треба вчити.

А хто його вчить – напевно ніхто, і ось це якраз сумно. Йому Селезньов колись підказав як бити пенальті, класні навчання, далеко підеш, Довбику! Хоча я йому бажаю всього хорошого, але йому потрібний вчитель", – сказав Леоненко у своєму Telegram-каналі.

До слова, Довбик наразі є найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 20 голів у 22 матчах сезону 2022/23.

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