“Сейчас официальный вещатель УПЛ транслирует матчи чемпионата Украины на кабельные сети и на ОТТ-платформы. Если для ОТТ-платформ задержка начала матчей на 1-2 минуты не слишком принципиальна, то для кабельных сетей каждая секунда имеет значение. У трансляторов есть четкие временные слоты и сформированная сетка трансляций.

Оболонь оштрафовали после матча с Черноморцем – КДК УАФ зашкварился на всю страну

Также нужно помнить, что матчи УПЛ показывают и зарубежные трансляторы, в которых также есть жесткие требования по временным слотам начала матчей и предусмотрены серьезные санкции в случае их нарушения.

На совещаниях перед матчами делегаты УАФ постоянно подчеркивают четкое соблюдение этих требований. Обратный отсчет до начала матча – это универсальный документ, который каждый клуб разрабатывает самостоятельно, учитывая специфику стадиона и временные особенности каждого процесса. К прямым обязанностям делегата относится проверка выполнения клубами тех процессов, о которых говорится в обратном отсчете.

Все мероприятия, которые команды проводят перед матчами, а именно – выход из раздевалок на футбольное поле, исполнение гимна, минута молчания, фотографирование, участие представителей Сил обороны в символических ударах по мячу или другие согласованные и разрешенные акции перед матчем, должны закончиться четко к моменту запланированного начала матча. Именно таковы требования к матчам, которые организует УЕФА. И там отсчет нарушений идет не на минуты, а на секунды. Каждая секунда задержки – это серьезные финансовые санкции к организаторам матча.

Как и делегат на международных матчах, делегат УАФ на матчах УПЛ фиксирует все нарушения, которые он увидел на матче. Затем эти нарушения рассматриваются на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Он и определяет, какие санкции в случае необходимости применяются в том или ином случае. Задержка начала матча на несколько минут – это серьезное нарушение. Делегат матча не может не зафиксировать его в своей отчетности, иначе санкции будут применены уже к нему со стороны нашего комитета.

При планировании мероприятий к матчу нужно понимать, что kick-off, то есть введение мяча в игру, выполняется, например, не военнослужащим, который участвует в такой акции. Это лишь одно из возможных предматчевых мероприятий. И матч начинается, когда после свистка арбитра по мячу бьет футболист одной из команд, вышедших на поле", – цитирует Тарана официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее футбольное сообщество всколыхнул скандал из-за штрафа Оболони в матче 18-го тура УПЛ с Черноморцем – киевлян наказали на 3000 гривен за несвоевременное начало матча из-за символического удара военного.

"Не розумію, для чого ці маніпуляції": делегат УАФ Нестрига – про все, що передувало скандальному штрафу Оболоні