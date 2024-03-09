"Наразі офіційний мовник УПЛ транслює матчі чемпіонату України на кабельні мережі і на ОТТ-платформи. Якщо для ОТТ-платформ затримка початку матчів на 1-2 хвилини не надто принципова, то для кабельних мереж кожна секунда має значення. У трансляторів є чіткі часові слоти і сформована сітка трансляцій.

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Також потрібно пам'ятати, що матчі УПЛ показують і закордонні транслятори, в яких також є жорсткі вимоги щодо часових слотів початку матчів і передбачені серйозні санкції в разі їхнього порушення.

На нарадах перед матчами делегати УАФ постійно наголошують на чіткому дотриманні цих вимог. Зворотний відлік до початку матчу – це універсальний документ, який кожен клуб розробляє самостійно, враховуючи специфіку стадіону та часові особливості кожного процесу. До прямих обов'язків делегата належить перевірка виконання клубами тих процесів, про які йдеться у зворотному відліку.

Усі заходи, які команди проводять перед матчами, а саме – вихід із роздягалень на футбольне поле, виконання гімну, хвилина мовчання, фотографування, участь представників Сил оборони в символічних ударах по м’ячу або інші погоджені та дозволені акції перед матчем, мають закінчитися чітко до моменту запланованого початку матчу. Саме такими є вимоги до матчів, які організовує УЄФА. І там відлік порушень іде не на хвилини, а на секунди. Кожна секунда затримки – це серйозні фінансові санкції до організаторів матчу.

Як і делегат на міжнародних матчах, делегат УАФ на матчах УПЛ фіксує всі порушення, яки він побачив на матчі. Потім ці порушення розглядаються на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Він і визначає, які санкції в разі необхідності застосовуються в тому чи іншому випадку. Затримка початку матчу на декілька хвилин – це серйозне порушення. Делегат матчу не може не зафіксувати його у своїй звітності, інакше санкції будуть застосовані вже до нього з боку нашого комітету.

При плануванні заходів до матчу потрібно розуміти, що kick-off, тобто введення м'яча у гру, виконується, наприклад, не військовослужбовцем, який бере участь у такій акції. Це лише один із можливих передматчевих заходів. І матч починається, коли після свистка арбітра по мячу б’є футболіст однієї з команд, що вийшли на поле", – цитує Тарана офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, раніше футбольну спільноту сколихнув скандал через штраф Оболоні у матчі 18-го туру УПЛ з Чорноморцем – киян покарали на 3000 гривень за невчасний початок матчу через символічний удар військового.

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