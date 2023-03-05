"Думаю, что физически наша команда была готова к этой игре. Возможно, я не был полностью готов, потому что много пропустил на сборах. Мои партнеры провели, с учетом сборов, 16-ю или 17-ю игру, и, нельзя исключать, что у ребят нет определенной свежести. Может, надо им дать паузу.

Сабо: Луческу надо уходить – он ничего не сделает с Динамо

Можно ли сравнить качество футбольных полей в Турции и в Киеве? По моему мнению, они одинаковы. Когда ты прилетаешь в Турцию, то только в первые два дня хороший газон. А потом, после частых тренировок, он уже не такой качественный. Возможно, в будущем мы уже в Украине будем готовиться к сезону.

Чтобы молодые футболисты прогрессировали, им нужно время. Когда ты играешь в Динамо – тебе никто времени не даст. Если ты сегодня плохо сыграл, то завтра уже не будешь в составе. Свой уровень ты должен показывать сегодня и доказывать, что достоин играть в киевском Динамо. А время никто не даст – ни наши болельщики, ни президент клуба.

Сильно ли это поражение отбросит Динамо от первого места? 12 марта мы играем с СК Днепр-1 на выезде. Там многое может решиться", – сказал Буяльский в комментарии SportArena.

Напомним, киевляне в матче 16-го тура на своем поле неожиданно уступили Ингульцу со счетом 0:2. Уже в следующем туре Динамо сыграет с лидером первенства – СК Днепр-1.

Ингулец опозорил Динамо – роскошный дебют Ковальца, фиаско киевлян перед битвой с лидером УПЛ и провал дебютанта