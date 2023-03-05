"Думаю, що фізично наша команда була готова до цієї гри. Можливо, я не був повністю готовим, бо багато пропустив на зборах. Мої партнери провели, з урахуванням зборів, 16-ту чи 17-ту гру, і, не можна виключати, що у хлопців немає певної свіжості. Може, треба їм дати паузу.

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Чи можна порівняти якість футбольних полів у Туреччині та в Києві? На мою думку, вони однакові. Коли ти прилітаєш до Туреччини, то тільки в перші два дні хороший газон. А потім, після частих тренувань, він уже не такий якісний. Можливо, у майбутньому ми вже в Україні готуватимемося до сезону.

Щоб молоді футболісти прогресували, їм потрібен час. Коли ти граєш в Динамо – тобі ніхто часу не дасть. Якщо ти сьогодні погано зіграв, то завтра вже не будеш у складі. Свій рівень ти маєш показувати сьогодні та доводити, що гідний грати у київському Динамо. А час ніхто не дасть – ані наші вболівальники, ані президент клубу.

Чи сильно ця поразка відкине Динамо від першого місця? 12 березня ми граємо з СК Дніпро-1 на виїзді. Там багато що може вирішитися", – сказав Буяльський у коментарі SportArena.

Нагадаємо, кияни у матчі 16-го туру на власному полі несподівано поступились Інгульцю з рахунком 0:2. Вже у наступному турі Динамо зіграє з лідером першості – СК Дніпро-1.

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