"Не хочу, чтобы мои слова прозвучали как претензия к СК Днепр-1, ни в коем случае. Смотрел на судейство, которое сегодня было, и думал себе… Я всегда боялся, чтобы кто-то мне сказал: "Да вы стали чемпионами благодаря судейству". Просто этого не хотел, чтобы так складывалось.

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Честно – не хотел бы, чтобы когда-нибудь такое судейство было в пользу Черноморца, как было сегодня в пользу СК Днепр-1. Честно вам признаюсь. Это настолько большой осадок, что думаю: "Для чего это все, в принципе? Опускаться до такого…"

Мне просто смешно за этим наблюдать. Мне очень жаль, что это происходит в нашем футболе. Не знаю, по каким причинам, не хочу что-либо говорить об этом. Но просто мы видим то, что мы видим. Что это? Где футбол? Представьте, будь 20 тысяч человек на стадионе, по телевизору люди смотрят футбол… И такое происходит.

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И это все проходит дальше, эти судьи даже смели говорить футболистам такие реплики, которые не очень хотелось бы слышать. Они будут дальше судить... Буду удивлен, если это увижу. Хочется сказать об этом, потому что на языке оно", – приводит слова Григорчука пресс-служба Черноморца.