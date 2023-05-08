"Не хочу, щоб мої слова прозвучали як претензія до СК Дніпро-1, в жодному разі. Дивився на суддівство, яке сьогодні було і думав собі… Я завжди боявся, щоб хтось мені сказав: "Та ви стали чемпіонами завдяки суддівству". Я просто цього не хотів, щоб так складалося.

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Чесно – не хотів би, щоб колись таке суддівство було на користь Чорноморця, як було сьогодні на користь СК Дніпро-1. Чесно вам зізнаюся. Це настільки великий осад, що думаю: "Для чого це все, в принципі? Опускатися до такого…"

Мені просто смішно за цим спостерігати. Мені дуже шкода, що це відбувається в нашому футболі. Не знаю, з яких причин, не хочу щось говорити про це. Але просто ми бачимо те, що бачимо. Що це? Де футбол? Уявіть, якби було 20 тисяч людей на стадіоні, по телевізору люди дивляться футбол… І таке відбувається.

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І це все проходить далі, ці судді навіть сміли говорити футболістам такі репліки, які б не дуже хотілось чути. Вони далі будуть судити... Буду здивований, якщо це побачу. Хочеться сказати про це, бо на язиці воно", – наводить слова Григорчука прес-служба Чорноморця.