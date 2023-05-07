В конце сезона любая ошибка арбитров в ключевых матчах УПЛ приковывает к себе много внимания.

В 25 туре текущий лидер не сумел обыграть Александрию (1:1), подарив СК Днепр-1 шанс сравняться по очкам, ведь у команды Александра Кучера еще есть матч в запасе.

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Шахтер остался недоволен уровнем судейства в своем поединке. В частности, пресс-служба "горняков" опубликовала видео эпизода, в котором не назначили пенальти в ворота Александрии. Защитник так активно держал Кевина Келси, что порвал форварду футболку. Рефери находился неподалеку, но нарушения правил не разглядел.

В то же время другой претендент на чемпионство получил от арбитров подарок. В матче Черноморец – СК Днепр-1 судьи увидели пенальти там, где его не было. Правда, Артем Довбик не сумел его реализовать, хотя имел для этого два шанса (после первого промаха арбитр дал указание перебить).

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