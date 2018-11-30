Дюделанж не на шутку напугал Гаттузо в матче Лиги Европы

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился впечатлениями от невероятного матча Лиги Европы против Дюделанжа (5:2).

"Когда соперник сравнял счет, стало немного страшновато, хотя до этого момента игра складывалась хорошо. Не существует такого понятия, как легкий матч. Дюделанж знает, как обращаться с мячом, но им не хватает выносливости. Об этом свидетельствует то, сколько голов они пропустили в концовках матчей. Но они способны доставлять проблемы до самого финального свистка.

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С таким количеством изменений в составе было трудно показать идеальную игру. Но было важно одержать победу, и мы хорошо отреагировали, когда счет стал 1:2, ведь команду такое положение дел не устраивало. Я знал, что нам придется попотеть", – цитирует Гаттузо Football Italia.

После этой победы Милан практически гарантировал себе путевку в плей-офф турнира, в последнем туре подопечным Гаттузо достаточно не проиграть Олимпиакосу.

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