Дюделанж не на жарт налякав Гаттузо у матчі Ліги Європи

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився враженнями від неймовірного матчу Ліги Європи проти Дюделанжа (5:2).

"Коли суперник зрівняв рахунок, стало трохи страшнувато, хоча до цього моменту гра складалася добре. Не існує такого поняття, як легкий матч. Дюделанж знає, як поводитися з м'ячем, але їм не вистачає витривалості. Про це свідчить те, скільки голів вони пропустили в кінцівках матчів. Але вони здатні завдавати проблем до самого фінального свистка.

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З такою кількістю змін у складі було важко показати ідеальну гру. Але було важливо здобути перемогу, і ми добре відреагували, коли рахунок став 1:2, адже команду такий стан справ не влаштовував. Я знав, що нам доведеться попітніти", – цитує Гаттузо Football Italia.

Після цієї перемоги Мілан практично гарантував собі путівку в плей-офф турніру, в останньому турі підопічним Гаттузо достатньо не програти Олімпіакосу.

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