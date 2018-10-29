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Милан нашел неожиданного кандидата на замену Гаттузо

26 октября 18:24 421 Читати українською
Милан нашел неожиданного кандидата на замену Гаттузо
Арсен Венгер / ФК Арсенал

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер может возобновить свою тренерскую карьеру в Милане.

Руководство Милана рассматривает возможность пригласить Арсена Венгера на должность главного тренера, сообщает La Repubblica.

Милан может не получить призовые за участие в Лиге Европы

Боссы все больше недовольны работой Дженнаро Гаттузо, который в матче 3 тура группового этапа Лиги Европы потерпел поражение от Бетиса (1:2), и в ближайшее время могут уволить наставника.

Венгер после ухода из Арсенала взял время на отдых, однако недавно заявил о возможности возвращения к тренерской работе.

Теги
Италия Милан Милан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Арсен Венгер Арсен Венгер
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