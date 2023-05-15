"Полностью ли рассчитался со мной Львов? Если я разорвал контракт, значит, да. Все нормально.

Дитятьев объявил о расторжении контракта со Львовом

Я сейчас в поисках нового клуба. Вариантов пока нет, потому что большинство о моем уходе узнало только сегодня.

Относительно зарубежных вариантов... Думаю, у меня сейчас нет возможности выезда из Украины в связи с военным положением, поэтому я буду рассматривать варианты из УПЛ. Первая лига пока мне не интересна", – сказал Дитятьев в комментарии FanDay.

Напомним, сегодня, 15 мая, 34-летний футболист объявил о расторжении контракта со Львовом, мотивируя это нежеланием выступать в низшем дивизионе и неуверенностью в том, продолжит ли вообще существовать его уже бывшая команда. К слову, "горожане" за четыре тура до финиша идут в турнирной таблице УПЛ последними – отрыв от стыковых матчей составляет 11 очков.

"Во Львове происходит много непонятных вещей": Дитятьев прокомментировал неожиданный разрыв контракта с "горожанами"