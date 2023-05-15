"Мы разорвали соглашение по обоюдному согласию. Мой контракт был рассчитан еще на год. Но я приходил с условием, что команда сохранит прописку в УПЛ. Так что я сомневаюсь, что соглашение действовало бы после вылета. Когда я приходил, мы даже не допускали варианта, что можем вылететь, но вышло, как вышло.

Дитятьев объявил о расторжении контракта со Львовом

Почему я разорвал контракт посреди, а не в конце сезона? Это уже вопрос руководства. В клубе происходит много необъяснимых вещей. Что именно? Мне трудно обсуждать происходящее в кабинетах и как-то анализировать это. Слухи ходят разные, и ничего нового я вам не скажу. Я не знаю, будет ли существовать ФК Львов после того, как команда не выполнила задачу сохранения прописки в УПЛ. Это нужно спрашивать у владельца. Хотя я ни разу не видел этого человека и не знаю его. С командой больше связывается генеральный директор клуба Вадим Левчук.

Что случилось с Дулубом? Это было неожиданно для всех. Вчера Дулуб тренировал команду, а сегодня пришли и сказали, что тренера нет. Нам никто ничего не объяснил, даже не дали команде попрощаться с Олегом Анатольевичем.

Не уверен, что кто-нибудь из действующих футболистов команды дотянет до нового сезона, если она будет в Первой лиге. Вы же видите, что во Львове очень большая ротация состава и многие футболисты были набраны под следующий сезон УПЛ. Но задача не была выполнена, поэтому я уверен, что большинство футболистов покинут команду. К тому же у всех есть сомнения, будет ли вообще существовать Львов", – сказал Дитятьев в комментарии FanDay.

Напомним, 34-летний защитник присоединился к Львову в январе 2023 года и провел за команду 9 матчей, результативными действиями не отмечался. "Горожане" за четыре тура до финиша идут в турнирной таблице УПЛ последними – отрыв от стыковых матчей составляет 11 очков.

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