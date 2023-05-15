Дитятьєв визначився щодо свого майбутнього після несподіваного відходу зі Львова
Український захисник Олександр Дитятьєв озвучив пріоритетні варіанти продовження кар'єри.
"Чи повністю розрахувався зі мною Львів? Якщо я розірвав контракт, отже, так. Усе нормально.
Дитятьєв оголосив про розірвання контракту зі Львовом
Я зараз у пошуках нового клубу. Варіантів поки що немає, тому що більшість про мій відхід дізналася лише сьогодні.
Щодо закордонних варіантів... Думаю, у мене зараз немає можливості виїзду з України у зв'язку з воєнним станом, тому я буду розглядати варіанти з УПЛ. Перша ліга поки що мені не цікава", – сказав Дитятьєв у коментарі FanDay.
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, 34-річний футболіст оголосив про розірвання контракту зі Львовом, мотивуючи це небажанням виступати у нижчому дивізіоні і невпевненістю у тому, чи продовжить взагалі існувати його вже колишня команда. До слова, "містяни" за чотири тури до фінішу йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми – відрив від стикових матчів становить 11 очок.
"У Львові відбувається багато незрозумілих речей": Дитятьєв прокоментував несподіваний розрив контракту з "містянами"