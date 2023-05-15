"Чи повністю розрахувався зі мною Львів? Якщо я розірвав контракт, отже, так. Усе нормально.

Дитятьєв оголосив про розірвання контракту зі Львовом

Я зараз у пошуках нового клубу. Варіантів поки що немає, тому що більшість про мій відхід дізналася лише сьогодні.

Щодо закордонних варіантів... Думаю, у мене зараз немає можливості виїзду з України у зв'язку з воєнним станом, тому я буду розглядати варіанти з УПЛ. Перша ліга поки що мені не цікава", – сказав Дитятьєв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, 34-річний футболіст оголосив про розірвання контракту зі Львовом, мотивуючи це небажанням виступати у нижчому дивізіоні і невпевненістю у тому, чи продовжить взагалі існувати його вже колишня команда. До слова, "містяни" за чотири тури до фінішу йдуть у турнірній таблиці УПЛ останніми – відрив від стикових матчів становить 11 очок.

"У Львові відбувається багато незрозумілих речей": Дитятьєв прокоментував несподіваний розрив контракту з "містянами"