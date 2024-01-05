Рома объявила об уходе гендира Пинту – он покинет свою должность 3-го февраля, после закрытия зимнего трансферного окна. Как информирует TMW, к португальскому специалисту проявляет интерес Аль-Наср, цвета которого защищает Криштиану Роналду. Сообщается, что альтернативными вариантами для Тьягу являются Тоттенхэм и Ливерпуль.

Генеральный менеджер покидает Рому – он отвечает за трансферную политику клуба

В то же время "джаллоросси", похоже, уже нашли директору замену. Как информирует Calciomercato.com, в ближайшее время боссы римлян встретятся с бывшим директором Милана Фредериком Массарой, который ранее уже работал в столичном клубе помощником спортивного директора Вальтера Сабатини.

С тех пор как Милан уволил Массару, он находится без работы и теоретически должен быть заинтересован в предложении от Ромы. В стане "россонери" Массара работал в одной связке с Паоло Мальдини.

Зоря проти "поганих хлопців": як португальський дует Пінту-Моурінью змінює Рому після Фонсеки