Перебудова

7,5 з 10. Саме таку оцінку генеральний менеджер Роми Тьягу Пінту поставив собі за роботу на літньому трансферному ринку. Йому вдалося позбутися більшої частини баласту і підсилити склад. І все це Пінту зробив, вийшовши за рамки початкового плану. Травма Лео Спінаццоли на Євро-2020 та від’їзд Ромелу Лукаку з Інтера у Челсі вплинули на пріоритети римлян.

Головною метою Моурінью був капітан Арсенала Граніт Джака, з яким Рома встигла погодити умови особистого контракту. Жозе обожнює півзахисників, готових померти на полі за команду і за тренера, Джака ідеально вписується в цей профіль. Але лондонський клуб відмовився відпускати свого гравця в Рим, а у самій Ромі: а) не було альтернатив на цю позицію; б) з'явилися інші "діри" в складі.

Моурінью досі дуже цінує Едіна Джеко, і він не хотів відпускати його в Інтер; недарма в одному з літніх товариських матчів боснієць вивів свою команду на поле з капітанською пов'язкою – вперше після конфлікту з Паулу Фонсекою. Трансфер Ельдора Шомуродова з Дженоа прямо свідчить про це, адже узбецький форвард володіє протилежними Едіну характеристиками і функціоналом, а Моурінью потрібні два різнопланових основних форварди. У той же час Рома погодилася відпустити Джеко в Інтер з однієї простої причини – через надмірно високу зарплату гравця, яка не вписується в посткоронавірусну клубну стратегію. Оклад Едіна в Римі становив 7,5 млн євро, і Пінту вхопився за можливість розвантажити зарплатну відомість.

Моурінью особисто просив купити нового воротаря, опорника і нападника. Пінту купив воротаря, лівого захисника і двох форвардів. З усіх літніх новачків тільки лівий бек Матіас Вінья не є тренерським вибором. На придбанні трьох інших гравців наполягав особисто тренер: він прекрасно знає свого земляка Руя Патрісіу, він "з пелюшок" знайомий із Таммі Абрахамом, і він бачив у справі Ельдора Шомуродова.

Після закриття трансферного вікна Пінту заявив, що Рома витратила на придбання більше, ніж планувала. Але новий опорник в команду так і не приїхав.

Не було би щастя?

У документальному фільмі "All or Nothing: Tottenham Hotspur" Жозе Моурінью сказав фразу, яка відразу стала знаменитою – про те, що хороші хлопці не виграють трофеї. "Перемагають погані хлопці, і я хочу, щоб ви були на полі поганими хлопцями". Жозе цінує чіпких гравців центру поля, які не прибирають ногу і борються за м'яч до останнього, на межі фолу. Моурінью розраховував, що його зв'язка опорників у новому сезоні буде складатися із Жордана Верету та Граніта Джаки, але останнього придбати не вдалося. А вже після купівлі Абрахама стало зрозуміло, що клуб досягнув грошового ліміту, і що сезон 2021/22 команда почне з наявним складом півзахисників. Роботяга Крістанте найближче підходить під опис "поганого гравця" з усіх наявних у Моурінью хавів. За своєю природою Браян – пристосуванець, який завжди буде виконувати установку тренера, навіть якщо його поставлять у ворота. Тому саме на нього Моурінью зробив ставку на початку цього сезону.

З одного боку, станом на початок вересня, вболівальники Роми задоволені грою і результатами команди. З іншого – всі переживають щодо майбутнього Гонсало Вільяра, однієї з провідних зірочок Роми, який не вписується в концепцію головного тренера. Вільяр – дуже тонкий гравець, що володіє унікальною можливістю сканування поля і прийняття правильного рішення в складній ситуації. Він вважає себе гравцем, який поєднує функції Андреса Іньєсти і Сержі Бускетса, і він був одним із небагатьох гравців Роми минулого сезону, який робив на полі різницю. Влітку Вільяр змінив номер, замість 14-го взяв собі вісімку – ніхто в Римі не сумнівався, що Гонсало продовжить залишатися основним гравцем команди.

Але Моурінью перейшов на схему 4-2-3-1, в якій є місце тільки для двох опорників, і цими двома (до придбання ще одного опорника), здається, будуть Верету і Крістанте. Браян виграє конкуренцію у Вільяра з наступних причин: а) Гонсало пропустив майже всю передсезонку через травму; б) він кращий за Вільяра у відборі і при стандартах у своєму та чужому штрафних; в) за необхідності або по ситуації він, на відміну від Вільяра, може закрити позицію центрального захисника – як це було у матчі з Салернітаною.

Влітку склалася цікава ситуація. Спочатку серйозний інтерес до Вільяра демонстрував Атлетіко і особисто Дієго Сімеоне, а в завершальні дні трансферного вікна на Рому з пропозиціями оренди вийшли клуби скромніші – Сассуоло і Дженоа. Протягом усього серпня римські ЗМІ трубили про бажання Роми розлучитися з кимось із тріо опорників Вільяр – Дарбо – Діавара (вони однакові за своїм функціоналом), але в підсумку всі троє залишилися в команді. Амаду Діавара відмовився покинути клуб і перейти у Вулверхемптон, за що римські тіфозі захейтили його у соцмережах і на клубній базі. Навіть Жозе Моурінью підтвердив, що конфлікт гвінейця з одним із уболівальників біля в'їзду на клубну базу таки відбувся. Тіфозі не хотіли втратити Вільяра через небажання Діавара залишати "зону комфорту" з річною оплатою у 2,5 млн євро.

20-річний Ебріма Дарбо – банально молодий і недосвідчений. Він залишився і отримав від Роми пропозицію контракту на покращених умовах після феєричного дебюту за першу команду в кінці минулого сезону. У другому півфінальному матчі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед цей біженець із Гамбії вразив навіть гравців суперника. Римська тіфозерія вірить: зрив угоди з Джакою – знак, і Гонсало Вільяр зможе завоювати собі місце під сонцем, ставши завдяки цим зусиллям ще сильнішим.

Скидання баласту

"Спадщину" чинного спортивного директора Севільї Рамона Мончі намагалися розгребти два наступних d.s. Роми – Джанлука Петрака і Тьягу Пінту. Португалець досі змушений вичищати ці авгієві стайні. Жуан Жезус із річним окладом в 2,2 млн євро досидів у Ромі до закінчення контракту, лише потім пішов у Наполі вільним агентом. Із Хав'єром Пасторе вдалося домовитись про полюбовне розірвання контракту, після відходу Джеко саме аргентинець був найбільш високооплачуваним гравцем команди (4,5 млн євро). Пау Лопес (3 млн євро) та Дженгіз Ундер (2,5 млн євро) були віддані Марселю в оренду з правом і обов'язком викупу відповідно.

На самому фінішному прапорці трансферного вікна вдалося прилаштувати у Шеффілд Юнайтед Робіна Ульсена (1,2 млн євро). Міранте, Чоріч, Б'янда, Антонуччі і Клюйверт також покинули Рому. Розривати угоди відмовляються тільки Фасіо, Н'Зонзі і Сантон, клуб відсторонив їх від тренувань з першою командою. Фасіо з цього приводу готовий судитися, а Н'Зонзі не хоче йти, хоча має на руках смачний з фінансової точки зору контракт від клубу Близького Сходу.

Так чи інакше, завдяки цим прощанням Пінту скоротив зарплатну відомість на 40 мільйонів євро. Всі вищеназвані операції дозволять клубу з оптимізмом будувати плани на зимове трансферне вікно.

Моурінью і володіння м'ячем

Але давайте перейдемо від клубно-кабінетних справ до ігрових.

Схоже, Жозе Моурінью еволюціонує. В інтерв'ю і на прес-конференціях португальський тренер Роми раз у раз повторює: "Нам потрібно покращувати контроль м'яча". Ці заяви стали наслідком посереднього володіння Роми в першому матчі з Трабзонспором і в зустрічі з Фіорентиною в першому турі чемпіонату. Незважаючи на перемоги в обох матчах, гра римлян залишала бажати кращого, причому проти "фіалок" більшу частину поєдинку Рома провела в більшості.

У грі з Салернітаною все змінилося: команда почула свого тренера, і без Ніколо Дзаньйоло в складі видала показник у 77% володіння м'ячем. Це – прямі дії "Особливого" після слів про довгостроковий проект і короткострокові перспективи. "Ми будуємо поступово, і результати не будуть миттєвими. Але я не з тих, хто задовольняється сьомим чи восьмим місцем. Я хочу, щоб прогрес команди був помітним кожного тижня".

Закладання фундаменту починається з оборони

У літніх контрольних зустрічах із Дебреценом, Севільєю, Порту, Белененсешем і Бетісом воротарі Роми (Патрісіу і Фузато) розігрували вільний удар по-старому – виносом м'яча до центру поля. Це можна пояснити не тільки відсутністю з різних причин трійки основних опорників (Верету, Крістанте і Вільяра), але і тим, що передсезонку Жозе присвятив приведенню захисної лінії команди до ладу. Тренер із задоволенням відзначав, що Ромі вдалося зіграти "на нуль" з представником Ліги чемпіонів Севільєю, а також пропустити від іншого представника ЛЧ Порту тільки на останній хвилині.

П'ять пропущених м'ячів від Бетіса (Рома поступилася 2:5) португальський тренер пояснив двома факторами: накопичилася втома – це був завершальний матч останнього дня затяжних зборів, а також від'їздом Едіна Джеко до Інтера. Начебто в день зустрічі з Бетісом (чи днем раніше) гравці дізналися шокуючу новину про прощання з Джеко, який був душею команди, і вийшли на поле Беніто Вільямарін знервованими. У підсумку Лоренцо Пеллегріні, Джанлука Манчіні, Рік Карсдорп і сам Моурінью отримали червоні картки. Після фінального свистка тренер узяв всю провину на себе: "Я сам просив своїх хлопців грати жорсткіше".

Вибудовувати атаку тренер Роми почав із матчу проти Фіорентини: "новачок на 40 мільйонів" Таммі Абрахам мав пропустити перший тур у зв'язку з постійними перельотами і адаптацією на новому місці, але вийшов на поле через кілька днів після того, як всі питання з документами на трансфер були улагоджені. Моурінью практично не ротував склад на старті сезону – на його думку, що частіше й інтенсивніше одні й ті ж футболісти будуть грати один із одним, то швидше вони зіграються і знайдуть "хімію".

В атаці Жозе надає підопічним неабияку частку свободи: Дзаньйоло, Пеллегріні, Мхітарян, Абрахам і Шомуродов не затиснуті структурними рамками і мають право на імпровізацію. А головна відмінність Роми Моурінью від Роми Фонсеки полягає в реакції на втрату м'яча. Попередній наставник вважав за краще спостерігати, як його гравці при втраті м'яча на чужій половині поля біжать назад, щоб зайняти захисні позиції. Під орудою "Особливого" футболісти в бордових футболках вмикають колективний пресинг і контрпресинг.

І – так, з початком офіційних матчів Патрісіу та компанія розігрують м'яч від воріт через короткий пас.

Критика Паулу Фонсеки

Після матчу першого туру Серії А Моурінью підколов Фонсеку: "У нас багато роботи, покращувати потрібно буквально все. Наприклад, сьогодні ми працювали над ігровою ситуацією, яка мені не сподобалася в матчі з Фіорентиною, коли хлопці втратили динаміку, тому що так звикли грати раніше. Це не критика Фонсеки, ні. У всіх тренерів свої ідеї, і наступний тренер Роми може почати критикувати мої методи роботи..."

Новий головний тренер Роми підлаштовується під сучасні футбольні реалії. Він ніколи не був догматиком, у нього не було своєї філософії / свого стилю футболу. Тому хоч він і прагне до більшого контролю м'яча, але його Рома все одно нестійка. Моурінью підтвердив, що дві номінальні десятки – Мхітарян і Пеллегріні – сміливо можуть мінятися позиціями (тим паче формального лівого інсайда Генріха так і тягне в центр), а Абрахам (перший вибір у нападі) і Шомуродов (другий вибір у нападі) можуть грати разом. Також генменеджер клубу Пінту неодноразово казав, що новачок Вінья не обов'язково прийшов на зміну травмованому Спінаццолі, і що він може перебувати з Лео одночасно на полі. Але, мабуть, для цього Ромі потрібно буде перебудуватися на гру в три захисники.

Жозе Моурінью змінює Рому, і спостерігати за цим процесом страшенно цікаво.

