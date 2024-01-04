Пинту дорабатывает в Роме последний месяц. Как информирует официальный сайт "джаллоросси", португальский специалист "закроет" зимнее трансферное окно и оставит свой пост, начиная с 3 февраля 2024 года.

УЕФА ограничил гранда Серии А в трансферах суммой в 1,5 млн евро

Генеральный менеджер пришёл в римский клуб 4 января 2021 года под протекцией нового владельца Дэна Фридкина. Он упразднил должность спортивного директора, и сам занимался как поиском новых игроков, так и всеми финансовыми вопросами Ромы, включая сотрудничество с УЕФА в вопросах финансового фэйр-плей. Тьягу пригласил в Рим Жозе Моуринью, поставив перед тренером задачу вывода команды в Лигу чемпионов.

В Роме Пинту проработал 6 трансферных окон и подписал таких игроков как Пауло Дибала и Ромелу Лукаку. В то же время Пинту часто подписывал футболистов, которые так и не заиграли в Роме – Винью, Шомуродова, Камара, Мейтленд-Найлса, Челика и других.

В последнее время Пинту чувствовал усталость и больше не мог работать в условиях жестких ограничений от УЕФА. Так, бюджет Ромы во время зимнего трансферного окна 2024 года составит всего лишь 1,5 млн евро.

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