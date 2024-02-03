"Это чрезвычайно сложный вопрос, но его в любом случае нужно как-то решать. Мы против того, чтобы из футболистов делали неприкасаемых. Игроки должны чувствовать ответственность и быть благодарны за то, что они играют в футбол благодаря молодым людям, которые сейчас на фронте.

Динамо и Шахтер признали критически важными объектами – какие клубы УПЛ имеют бронь от мобилизации

Мы нигде не афишируем, что создали благотворительный фонд, покупаем дроны и помогаем военным. Это обязанность каждого сознательного гражданина.

Если мы начали чемпионат Украины по согласованию президента Украины, то эта ситуация должна быть улажена. Количество профессиональных футболистов, тренеров и работников клубов, которые имеют профессиональные контракты и зарегистрированы в УАФ – это полторы тысячи человек. Если брать их в пределах Украины, то это очень малое количество.

Структура клуба УПЛ – это первая команда, U-19, женская команда, детская школа. Идут разговоры о чемпионате U-21. Если из футбольного клуба призвать 3-5-6 футболистов, когда идет чемпионат и невозможно заявить новых исполнителей, то команде просто надо будет сняться. А это большие средства, которые инвестор вкладывает в развитие.

Второй момент – в настоящее время профессиональный футбол, где работают честно и открыто, является большим налогоплательщиком. В свое время Наполеон сказал, что война – это деньги, деньги и еще раз деньги.

Если пойдет такая тенденция, то где тогда брать футболистов в сборные команды? Надеемся, что новое руководство УАФ будет решать эти вопросы, чтобы чемпионат продолжался. Если подход к этому вопросу другой, то надо заканчивать чемпионат и идти воевать.

В нынешней ситуации мы должны сделать все и обязать футбольные клубы, чтобы футболисты упорядочили свои военно-учетные документы. Те клубы, которые работают открыто и платят налоги, могут спокойно пройти проверку на критерии и получить необходимый статус", – сказал Ризниченко в комментарии Tribuna.

Напомним, Оболонь – один из трех клубов (вместе с Динамо и Шахтером), который был признан предприятием, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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