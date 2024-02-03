"Це надзвичайно складне питання, але його в будь-якому випадку потрібно якось вирішувати. Ми проти того, щоб з футболістів робили недоторканих. Гравці повинні відчувати відповідальність і бути вдячні за те, що вони грають у футбол завдяки молодим людям, які зараз на фронті.

Динамо та Шахтар визнали критично важливими об'єктами – які клуби УПЛ мають бронь від мобілізації

Ми ніде не афішуємо, що створили благодійний фонд, купуємо дрони та допомагаємо військовим. Це обов'язок кожного свідомого громадянина.

Якщо ми розпочали чемпіонат України з погодження президента України, то ця ситуація має бути залагоджена. Кількість професійних футболістів, тренерів і працівників клубів, які мають професійні контракти і зареєстровані в УАФ – це півтори тисячі людей. Якщо брати їх в межах України, то це дуже мала кількість.

Структура клубу УПЛ – це перша команда, U-19, жіноча команда, дитяча школа. Йдуть розмови про чемпіонат U-21. Якщо з футбольного клубу призвати 3-5-6 футболістів, коли йде чемпіонат і неможливо заявити нових виконавців, то команді просто треба буде знятися. А це великі кошти, які інвестор вкладає у розвиток.

Другий момент – на даний час професійний футбол, де працюють чесно та відкрито, є великим платником податків. У свій час Наполеон сказав, що війна – це гроші, гроші і ще раз гроші.

Якщо піде така тенденція, то де тоді брати футболістів у збірні команди? Маємо надію, що нове керівництво УАФ буде розв'язувати ці питання, щоб чемпіонат продовжувався. Якщо підхід до цього питання інший, то треба закінчувати чемпіонат і йти воювати.

В нинішній ситуації ми повинні зробити все і зобов'язати футбольні клуби, щоб футболісти упорядкували свої військово-облікові документи. Ті клуби, які працюють відкрито і сплачують податки, можуть спокійно пройти перевірку на критерії та отримати необхідний статус", – сказав Різниченко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Оболонь – один з трьох клубів (поруч з Динамо та Шахтарем), який було визнано підприємством, критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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