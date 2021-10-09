"Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке, у нас большие амбиции. Я надеюсь, что теперь в Ньюкасле все изменится. Но если не создашь инфраструктуру для топ-футболистов, если не будет команды, которая могла бы с ними играть, ничего не добьешься.

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База клуба просто ужасная и требует огромных вложений. К счастью, в этой области финансовой fair-play нас не ограничивает. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться.

Чтобы подняться на вершину АПЛ, нужна прочная основа, а не только замечательные футболисты. Фундамент должен быть прочным, и мы должны его построить. Также мы хотим уложиться в Сент-Джеймс Парк, к нему тоже нужно проявить немного больше заботы", – цитирует Стейвли The Sun.

Напомним, Ньюкасл 7 октября официально получил новых владельцев, которые завладели 100% прав на "сорок".

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