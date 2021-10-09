Директор Ньюкасла: Теперь будем бороться за игроков мирового уровня
Новый директор "сорок" Аманда Стейвли после приобретения клуба арабскими шейхами за 300 млн фунтов анонсировала серьезные изменения.
"Мы собираемся бороться за игроков мирового уровня на трансферном рынке, у нас большие амбиции. Я надеюсь, что теперь в Ньюкасле все изменится. Но если не создашь инфраструктуру для топ-футболистов, если не будет команды, которая могла бы с ними играть, ничего не добьешься.
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База клуба просто ужасная и требует огромных вложений. К счастью, в этой области финансовой fair-play нас не ограничивает. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться.
Чтобы подняться на вершину АПЛ, нужна прочная основа, а не только замечательные футболисты. Фундамент должен быть прочным, и мы должны его построить. Также мы хотим уложиться в Сент-Джеймс Парк, к нему тоже нужно проявить немного больше заботы", – цитирует Стейвли The Sun.
Напомним, Ньюкасл 7 октября официально получил новых владельцев, которые завладели 100% прав на "сорок".
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