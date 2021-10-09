Директорка Ньюкасла: Тепер будемо боротись за гравців світового рівня
Нова директорка "сорок" Аманда Стейвлі після придбання клубу арабськими шейхами за 300 мільйонів фунтів анонсувала серйозні зміни.
"Ми збираємося боротися за гравців світового рівня на трансферному ринку, у нас великі амбіції. Я сподіваюся, що тепер у Ньюкаслі все зміниться. Але якщо не створиш інфраструктуру для топ-футболістів, якщо не буде команди, яка могла б з ними грати, нічого не доб'єшся.
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База клубу просто жахлива і вимагає величезних вкладень. На щастя, у цій області фінансовий fair-play нас не обмежує. Немає сенсу мати фантастичних гравців, якщо їм ніде тренуватися.
Щоб піднятися на вершину АПЛ, потрібна міцна основа, а не тільки чудові футболісти. Фундамент повинен бути міцним, і ми повинні його побудувати. Також ми хочемо вкластися в Сент-Джеймс Парк, до нього теж потрібно проявити трохи більше турботи", – цитує Стейвлі The Sun.
Нагадаємо, Ньюкасл 7 жовтня офіційно отримав нових власників, які заволоділи 100% прав на "сорок".
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