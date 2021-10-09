"Ми збираємося боротися за гравців світового рівня на трансферному ринку, у нас великі амбіції. Я сподіваюся, що тепер у Ньюкаслі все зміниться. Але якщо не створиш інфраструктуру для топ-футболістів, якщо не буде команди, яка могла б з ними грати, нічого не доб'єшся.

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База клубу просто жахлива і вимагає величезних вкладень. На щастя, у цій області фінансовий fair-play нас не обмежує. Немає сенсу мати фантастичних гравців, якщо їм ніде тренуватися.

Щоб піднятися на вершину АПЛ, потрібна міцна основа, а не тільки чудові футболісти. Фундамент повинен бути міцним, і ми повинні його побудувати. Також ми хочемо вкластися в Сент-Джеймс Парк, до нього теж потрібно проявити трохи більше турботи", – цитує Стейвлі The Sun.

Нагадаємо, Ньюкасл 7 жовтня офіційно отримав нових власників, які заволоділи 100% прав на "сорок".

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