Ньюкасл наконец сменил владельца и присоединился к ПСЖ и Манчестер Сити – клубам, которыми владеют шейхи с Ближнего Востока.

"Сороки" на своем официальном сайте заявили о передаче клуба инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

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Отмечается, что шейхи завладели 100% прав на английский клуб. Королевство Саудовская Аравия предоставило гарантии, что не будет контролировать клуб. Потенциальная сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.

К слову, после 7-ми туров АПЛ Ньюкасл находится в зоне вылета, набрав лишь три очка.

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