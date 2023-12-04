"Мадзарри предпочел не приходить давать комментарий, потому что мы хотим, чтобы он оставался в технической зоне. Хотели, чтобы он не делал определенных комментариев, которые могли бы нанести ему неприятности. Мы очень недовольны и считаем, что мы и наши фанаты не заслуживаем такого отношения. Такое ощущение, что у арбитра и VAR был плохой день, что, конечно, может произойти с каждым.

Наполи – Интер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Первый гол выбил ветер из наших парусов. Фол в атаке на Лоботке был очевиден. Это требовало немедленного вмешательства судьи, даже без помощи VAR, поскольку это было настолько очевидным. Вторым инцидентом, в котором нас снова наказали, был пенальти, который не назначили после фола на Осимхене. Я тоже был игроком: когда тебе бьют в ахиллово сухожилие, ты теряешь равновесие и падаешь. Очевидно, это нарушение, за которое следует наказать пенальти.

Мы не сторонники теории заговора, не чувствуем, что за этим стоит какой-то скрытый мотив, кроме плохого дня у арбитров. Однако нам надо отметить это, потому что потерпеть такое тяжелое поражение на глазах наших фанатов - это разочарование. Это не отговорка, но такой пропущенный гол действительно повлиял на нас до конца матча. Честно говоря, я был смущен тем, что эти решения не были отменены, потому что мы видели много таких наказаний.

Мы проиграли такой великой команде, как Интер, мы довольны игрой в целом, поскольку Наполи отдал все свои силы. Именно поэтому мы так злимся, ведь не заслужили такого отношения. Как я уже сказал, мы не ищем оправданий, но, к сожалению, когда вы играете против таких больших клубов, как Интер, такое неравенство в отношении будет иметь решающее значение", – приводит слова Мелузо журналист Джанлука Ди Марцио.

Интер разгромил Наполи и вернулся на вершину Серии А