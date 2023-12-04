"Мадзаррі віддав перевагу не приходити давати коментар, бо ми хочемо, щоб він лишався в технічній зоні. Хотіли, щоб він не робив певних коментарів, які могли б завдати йому неприємностей. Ми дуже незадоволені та вважаємо, що ми та наші фанати не заслуговуємо на таке ставлення. Таке відчуття, що в арбітра та VAR був поганий день, що, звісно, може статися з кожним.

Наполі – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Перший гол вибив вітер з наших вітрил. Фол в атаці на Лоботці був очевидний. Це вимагало негайного втручання судді, навіть без допомоги VAR, оскільки це було настільки очевидним. Другим інцидентом, у якому нас знову покарали, був пенальті, який не призначили після фолу на Осімхені. Я теж був гравцем: коли тобі бʼють в ахіллове сухожилля, ти втрачаєш рівновагу і падаєш. Очевидно, це порушення, за яке слід покарати пенальті.

Ми не прихильники теорії змови, не відчуваємо, що за цим стоїть якийсь прихований мотив, крім поганого дня в арбітрів. Проте нам треба відзначити це, тому що зазнати такої тяжкої поразки на очах наших фанатів – це розчарування. Це не відмовка, але такий пропущений гол справді вплинув на нас до кінця матчу. Чесно кажучи, я був збентежений тим, що ці рішення не були скасовані, тому що ми бачили багато таких покарань.

Ми програли такій великій команді, як Інтер, ми задоволені грою загалом, оскільки Наполі віддав усі свої сили. Саме тому ми так злимось, адже не заслужили такого ставлення. Як я вже сказав, ми не шукаємо виправдань, але, на жаль, коли ви граєте проти таких великих клубів, як Інтер, така нерівність у ставленні матиме вирішальне значення", – наводить слова Мелузо журналіст Джанлука Ді Марціо.

Інтер розгромив Наполі та повернувся на вершину Серії А