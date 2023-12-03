В прошлом сезоне Наполи разорвал Серию А. В этом – фаворитом на чемпионство выглядит Интер. Команда Симоне Индзаги не сдала после финала Лиги чемпионов, демонстрируя хороший футбол и одерживая уверенные победы. Сегодняшний матч не являлся исключением.

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До перерыва Наполи играл на равных и создавал даже лучшие моменты. Эльмас очень хорошо пробил под штангу, но Зоммер в прыжке достал мяч. Политано дальним ударом попал в перекладину. Интер отвечал не менее остро, однако гол Тюрама после комбинации с Мартинесом отменили из-за офсайда.

В конце первого тайма Интер вышел вперед благодаря фирменному удару Чалханоглу – Хакан положил мяч точно в угол из-за пределов штрафной. В начале второго тайма гости удвоили преимущество, когда Лаутаро нашел пасом Бареллу, а тот переложил мяч на другую ногу и переиграл голкипера.

Наполи не сдался, пытаясь вернуться в игру. Осимхен искал ударные позиции, Кварацхелия обыгрывал соперников, но отыграть хотя бы один гол неаполитанцам не удалось. Тем временем Лаутаро упустил шанс оформить разгром, а вот Тюрам с прострела Куадрадо забил третий гол.

Интер победил, набрал 35 очков и вернулся на вершину Серии А. Отрыв от Ювентуса составляет два балла. Наполи, имея 24 пункта, разместился на пятой строчке.