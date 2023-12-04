Интер сокрушил Наполи в поединке 14-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Интер на "Футбол 24".

Интер забил уже на 13-й минуте, но гол Тюрама был отменен из-за офсайда. А вот Чалханоглу перед перерывом забил легально – турок классно пробил из-за пределов штрафной.

Интер разгромил Наполи и вернулся на вершину Серии А

Во втором тайме Барелла удвоил преимущество – Лаутаро нашел хавбека классным пасом с левого фланга. А под конец игры Маркус Тюрам добил неаполитанцев, замкнув прострел Куардадо.