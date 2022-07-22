Директор Арсенала: Зинченко был главным в нашем списке
22:05 - Читати українською
Технический директор лондонцев Эду Гаспар высоко оценил подписание лидера сборной Украины Александра Зинченко.
"Я очень рад видеть, что мы в клубе работаем как команда. Мы раньше времени составили план, главным в нашем списке был Зинченко.
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Мы рады, что Алекс теперь с нами, потому что у него есть черты, которые, я уверен, выведут нашу команду на другой уровень", – цитирует менеджера сайт лондонцев.
К слову, Зинченко стал пятым летним новичком Арсенала, он обошелся в 35 миллионов евро. Этого окна клуб подписал еще Маркиньоса, Габриэла Жезуса, Мэтта Тернера и Фабиу Виейру.
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