"Я очень рад видеть, что мы в клубе работаем как команда. Мы раньше времени составили план, главным в нашем списке был Зинченко.

Зинченко официально перешел в Арсенал

Мы рады, что Алекс теперь с нами, потому что у него есть черты, которые, я уверен, выведут нашу команду на другой уровень", – цитирует менеджера сайт лондонцев .

К слову, Зинченко стал пятым летним новичком Арсенала, он обошелся в 35 миллионов евро. Этого окна клуб подписал еще Маркиньоса, Габриэла Жезуса, Мэтта Тернера и Фабиу Виейру.