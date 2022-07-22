"Канониры" после завершения всех бюрократических процессов наконец-то объявили о подписании 25-летнего хавбека сборной Украины, который в Ман Сити исполнял роль левого защитника. Александр Зинченко подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт Арсенала.

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Сумма трансфера составила 30 млн фунтов, а еще 2 миллиона "горожане" могут получить в качестве бонуса. Украинец уже прошел медосмотр, подписал контракт и присоединился к новым партнерам по команде, которые готовятся к новому сезону в США. Ранее Александр покинул лагерь действующих чемпионов Англии, попрощавшись с игроками и тренерским штабом во главе с Хосепом Гвардиолой.

Зинченко стал вторым игроком Ман Сити, который в текущее трансферное окно покинул команду Гвардиолы ради Арсенала. Ранее тем же путем пошел бразильский нападающий Габриэл Жезус.

Напомним, украинец перешел в Манчестер Сити летом 2016 года, но первый сезон провел в аренде за ПСВ. В составе "горожан" Александр Зинченко сыграл 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев (в частности, 4 чемпионства АПЛ, а также финал Лиги чемпионов 2020/21).

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